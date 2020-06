MASCARA: “Catania in B per il rilancio, punto su Biondi ai Play Off”

L’ex attaccante del Catania Giuseppe Mascara spera in un rilancio del club rossazzurro e, in vista dei Play Off, punta con decisione sulle qualità del promettente Kevin Biondi:

“Mi auguro che la promozione in cadetteria possa essere la carta decisiva per rilanciare il Catania in prospettiva futura. Per questo spero che sappia andare avanti fino alla fine e risanarsi a livello societario. Credo che il mister sia stato bravissimo a tenere isolato il gruppo da tutte queste vicissitudini. Biondi? Ha fatto cose strepitose per tutto l’arco del campionato, conosce bene la piazza, la sua importanza e per mister Lucarelli è un vero jolly. Per questo punterei dritto su di lui”, le parole di Mascara a tuttomercatoweb.com.

