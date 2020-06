SERIE C – Nunzella (Virtus Francavilla): “Play Off, vantaggioso giocare fuori casa”

L’ex difensore del Catania Leonardo Nunzella, attualmente in forza alla Virtus Francavilla, ai microfoni di tuttomercatoweb.com parla delle ambizioni della sua squadra quando si avvicinano i Play Off. Avversario al primo turno il Catania, oppure il Teramo. Dipenderà dall’esito della finale di Coppa Italia.

“Il pubblico incide tanto perché è uno stimolo in più, e in tal senso è un bene che la sfida nostra sia fuori casa: è ancora da determinare l’avversario. Che sia Catania o Teramo, non avere uno stadio contro, per così dire, può divenire un punto a vantaggio. Passerà il turno chi sta meglio ma anche chi è più predisposto mentalmente a questa situazione: quando il fisico viene meno, la testa fa la differenza. Di sicuro noi vogliamo arrivare più avanti possibile, essere la sorpresa che alla fine siamo stati tutti gli anni. Quando dall’alto va tutto bene, anche in basso se ne beneficia”.

