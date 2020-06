SERIE C: Coppa Italia, vince la Juve U23. Sarà Catania-Virtus Francavilla il 30 giugno

La Juventus Under 23 si aggiudica l’edizione 2019/20 della Coppa Italia Serie C imponendosi per 2-1 sulla Ternana allo stadio “Manuzzi” di Cesena. Risultato sostanzialmente giusto, ma pesano nell’economia della gara alcuni episodi arbitrali dubbi e il doppio giallo a Defendi, subentrato ed espulso nel giro di 23 minuti. Al 6′ Mammarella porta in vantaggio i rossoverdi direttamente da calcio di punizione, qualche minuto più tardi Brunori pareggia i conti. Al 45′ Rafia completa la rimonta, siglando il gol che vale la conquista della Coppa per la formazione allenata da Fabio Pecchia. Questo risultato determina il ritorno in campo del Catania martedì 30 giugno al “Massimino”, avversaria la Virtus Francavilla per il primo turno dei Play Off.

