SERIE C: Play Off, ammonizioni e squalificati. Cosa dice il regolamento

Nei giorni scorsi abbiamo riportato, in breve, il regolamento dei Play Off 2019/2020 in Serie C. Adesso, sempre con riferimento al torneo di Lega Pro, focalizziamo l’attenzione sulle modalità di squalifica per gli spareggi promozione (Art.19, comma 7 del C.G.S.):

a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia;

b) la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di Play Off e Play Out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell’art. 21, comma 6 e comma 7.

Si precisa, di conseguenza, che tutte le squalifiche irrogate nel corso della regular season del campionato di Serie C devono essere scontate nei Play Off.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***