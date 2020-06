SERIE C – Scianò (D.G. Piacenza): “Play Off, sono quattro le principali favorite. Occhio alle sorprese”

Quali saranno le principali favorite per la vittoria dei Play Off? Il Direttore Generale del Piacenza Marco Scianò, che ha rinunciato alla partecipazione agli spareggi della squadra biancorossa, ha espresso il suo parere a tuttoc.com:

“I playoff saranno molto agguerriti, ci saranno piazze come Bari, Padova, Trieste, Catanzaro che hanno fatto grandi investimenti economici. Credo che queste quattro, su tutte, eserciteranno un ruolo da padrone nei playoff, senza nulla togliere agli altri. Ma è impossibile pronosticare una vincente, soprattutto in playoff così particolari. Non mi stupirebbe se, alla fine vincesse un club tra quelli meno considerati, come capita a volte nei playoff”.

