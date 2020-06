LODI: missione Serie B, ci riprova ai Play Off per la terza stagione consecutiva

Nel 2017 divenne concreto il desiderio di Francesco Lodi di tornare a vestire la maglia del Catania con un obiettivo fisso nella mente: rilanciare le ambizioni rossazzurre, tirando fuori l’Elefante dalla melma della Lega Pro. Purtroppo sono state annate molto travagliate, che non hanno prodotto l’esito sperato. Nel 2017/18 – prima gestione Lucarelli – i gol di Lodi non contribuirono a riportare il Catania in B. Stagione che vide festeggiare il Lecce la vittoria del campionato, con i rossazzurri doppiamente beffati nella maledetta semifinale Play Off contro la Robur Siena.

L’anno successivo, etnei ancora ad un passo dalla finale ma eliminati dal Trapani. La doppietta di Lodi tenne a galla il Catania con il 2-2 maturato nella gara d’andata. Poi, al “Provinciale”, altro pareggio che non bastò per il superamento del turno. Adesso il centrocampista napoletano ritenta di vincere gli spareggi promozione per l’approdo in B, non più indossando l’amata casacca rossazzurra ma difendendo i colori della Triestina. Alabardati che, intanto, hanno già appreso di essersi qualificati al secondo turno eliminatorio ancor prima di scendere in campo, a seguito della rinuncia del Piacenza. Il percorso prosegue e Lodi è pronto a mettere la sua esperienza al servizio della Triestina, all’inseguimento del sogno Serie B.

