STOVINI: “Incognita porte chiuse, a Catania ho saputo cosa significa”

Si avvicina la ripresa del campionato e Lorenzo Stovini, ex difensore del Catania, dice la sua focalizzando particolarmente l’attenzione sulla totale assenza di pubblico sugli spalti, esperienza che ha vissuto alle pendici dell’Etna a seguito della morte dell’ispettore capo Filippo Raciti nel 2007, ottenendo la salvezza in extremis dopo un girone di ritorno in caduta libera. Questo il pensiero di Stovini a ‘Taca La Marca’, in onda su Radio Musica Television:

“Sono favorevole alla ripresa, poi vedremo cosa succederà, ci sono tante incognite, speriamo di tornare presto alla normalità. Personalmente ho giocato quasi un anno a Catania a porte chiuse ed è molto brutto, manca il succo del calcio. Per diverse squadre il tifo può fare la differenza”.

