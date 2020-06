SPEZIALE: trasferito nel carcere di Messina, venerdì nuova udienza su richiesta scarcerazione

E’ fissata per domani, venerdì 5 giugno, l’udienza al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta – in videoconferenza – sulla richiesta formulata dall’avvocato Giuseppe Lipera di scarcerare, con l’affidamento in prova o gli arresti domiciliari, il proprio assistito Antonino Speziale che sta scontando otto anni di reclusione (fine pena previsto per il dicembre di quest’anno) e oggi è stato trasferito nel carcere di Messina. Il legale rimarca il fatto che Speziale avrebbe tenuto una condotta regolarissima, dimostrandosi pronto per un concreto percorso di reinserimento sociale e non è soggetto socialmente pericoloso.

