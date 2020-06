TERLIZZI: l’ex Catania alla guida della Lazio Under 16

Momento di definizione degli organigrammi tecnici nelle giovanili della Lazio. La società biancoceleste, relativamente alla formazione Under 16, in questi giorni ha valutato vari profili per la direzione della squadra sondando anche il terreno per l’ex difensore del Catania Christian Terlizzi. Dopo avere avviato contatti con quest’ultimo, le parti hanno raggiunto un accordo nelle ultime ore. A partire dall’1 luglio, Terlizzi sarà un nuovo tesserato biancoceleste ripartendo nelle vesti di allenatore dopo avere appeso le scarpette al chiodo lo scorso anno.

