TFN: 2 punti di penalizzazione al Catania, paradossalmente il Siena sorride…

Il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare, nella seduta odierna presieduta da Cesare Mastrocola, ha inflitto una serie di penalizzazioni per violazioni segnalate dalla Covisoc e legate al pagamento nei termini previsti degli emolumenti e dei relativi contributi.

Nel dettaglio, un punto di penalizzazione per il Trapani (Serie B), due per Casertana e Catania, uno per la Robur Siena (Serie C). Le penalizzazioni sono da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Sembra un paradosso, ma i bianconeri toscani sorridono perchè malgrado la penalizzazione comporti la discesa al sesto posto in classifica, cambia il loro avversario ai Play Off che sarebbe l’Arezzo. Ma visto che gli aretini hanno dato forfait, la Robur accede automaticamente al secondo turno vincendo a tavolino.

