Allenamento in mattinata per il Catania, oggi – domenica 21 giugno – a Torre del Grifo Village: dopo una breve sessione di riscaldamento, i rossazzurri hanno disputato una partitella in tre tempi, sommando 70 minuti di gioco. La formazione in maglia rossa si è imposta per 2-1 grazie alle reti di Curiale e Rossitto; per la squadra in casacca bianca, a segno Manneh. Lunedì, in programma una seduta pomeridiana.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***