BARGELLINI: “Tema iscrizioni, il pensiero vola in quel di Catania e Trapani…”

Breve focus sulla situazione societaria di Catania e Trapani, attraverso un editoriale redatto dal collega Luca Bargellini per tuttoc.com:

“In attesa di capire quale sarà l’esito sul campo di playoff e playout, molti club di terza serie hanno già iniziato ad adoperarsi per il futuro prossimo. Complice l’aiuto da parte del governo sul fronte degli stipendi e la scelta di non obbligare la rendicontazione degli stipendi da marzo a giugno alla Covisoc, la situazione di alcune società è migliorata sul piano economico e sulle prospettive future. Niente però appare ancora risolto. Il tema delle iscrizioni, con allegata fideiussione, è e rimane centrale per molte piazze. A prescindere dal girone o dal blasone”.

“Su questo tema il pensiero vola quasi immediatamente in Sicilia, in quel di Catania. Il tribunale vigila sulla messa in vendita del club etneo che ha solo questa via per avere un futuro immediato. La carta dei playoff promozione è stata, infatti, giocata dall’attuale dirigenza proprio per invogliare eventuali nuovi acquirenti a farsi avanti e mettersi in concorrenza con il gruppo rappresentato da Maurizio Pellegrino oramai da mesi all’opera per tentare di ottenere una fumata bianca. Sempre in Sicilia, ma sul versante occidentale, non mancano le attenzioni sul Trapani. E’ vero i granata sono in Serie B ma la loro situazione di classifica impone una riflessione: la società sembra vivere in acque più tranquille, ma una ipotetica retrocessione potrebbe cambiare tutto dato che nel passaggio dalla B alla C le entrate assumono dimensioni ben diverse”.

