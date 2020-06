VIDEOGAME: Catania, il campionato riprende con PES. Si riparte dalla 31/a giornata

8 marzo 2020. Data dell’ultima volta in cui il Catania è sceso in campo prima della sosta determinata dalla diffusione del Coronavirus, vincendo a Bisceglie. Gli uomini di mister Lucarelli attraversavano un eccellente periodo di forma, arrestatosi a seguito dell’emergenza Covid. Poi il Catania, per via delle note vicende giudiziarie che mettono a rischio la sopravvivenza del club, ha continuato e continua a giocare le sue partite extracampo.

Adesso si attende il Consiglio Federale dell’8 giugno per capire se le squadre di Lega Pro riprenderanno a giocare. Nell’attesa, dalla 31/a giornata riparte il cammino rossazzurro a completamento del girone C. Come? Attraverso la simulazione delle rimanenti gare con l’ausilio del famoso videogame Pro Evolution Soccer. TuttoCalcioCatania.com simulerà nei prossimi giorni gli ultimi 8 incontri previsti dal calendario, a cominciare da Bari-Catania. Un modo per rivivere virtualmente l’atmosfera di uno stadio e, soprattutto, rivedere gli amati colori rossazzurri sul rettangolo verde. Con l’auspicio che, al più presto, si possa parlare di calcio giocato e che il Catania 11700 possa restituire gioie ed emozioni ai propri sostenitori.

