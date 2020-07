BIONDI: il talento catanese potenziale punto fermo del nuovo corso rossazzurro

Il Catania è al lavoro per provvedere a tutti gli adempimenti necessari per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C. In casa rossazzurra tiene banco naturalmente anche la programmazione sportiva per la stagione 2020-21, sarà la sesta consecutiva nel terzo livello del calcio italiano.

Il progetto che verrà sviluppato nelle prossime settimane da Maurizio Pellegrino in sinergia con un nuovo direttore sportivo prevede tra l’altro la valorizzazione dei giovani all’interno di un contesto di crescita e consolidamento. A tal proposito il profilo di Kevin Biondi risponde perfettamente ai requisiti tratteggiati dalla nuova dirigenza del Catania. Un ragazzo di talento, cresciuto nel settore giovanile del club, che negli anni passati ha maturato esperienze formative tra i dilettanti (Igea Virtus e Messina) prima di affermarsi in prima squadra nella stagione appena andata in archivio.

Terzino, centrocampista esterno, mezzala, ala o trequartista. Questi i ruoli ricoperti da un giovane che ha fatto le fortune tattiche di mister Cristiano Lucarelli nella passata annata. Duttilità, umiltà, grinta e determinazione gli hanno permesso di emergere nel Catania (32 presenze complessive e 4 reti) e di attirare l’attenzione delle categorie superiori. Il ragazzo gode della stima di Maurizio Pellegrino e potrebbe essere un potenziale punto fermo della squadra che vedrà la luce nelle prossime settimane.

