CALCIO CATANESE: il Biancavilla conferma in organico l’ex Catania Sciacca

Continuano le riconferme tra le fila del Biancavilla, in vista del prossimo campionato di Serie D. Spicca quella dell’ex centrocampista del Catania Fabio Sciacca. Ecco come la società gialloblu, attraverso la pagina Facebook ufficiale, commenta la notizia della permanenza del giocatore:

FABIO SCIACCA ANCORA CON NOI!

Continuano le riconferme, e che riconferme: Fabio Sciacca continuerà a vestire, anche in questa stagione, la maglia gialloblú!!!

Sciacca, classe ’89, è un calciarore completo, dotato di una gran visione di gioco, in grado di ricoprire tutti i ruoli di centrocampo, abile nel recuperare palloni e nel giocare con entrambi i piedi.

Fabio inizia la sua carriera nelle giovanili del Catania, fino ad esordire in Serie A, nella stagione 2008/2009: con la maglia rosso azzurra nella massima serie nazionale, in cinque stagioni, totalizzerà 24 presenze.

Tra il 2013 ed il 2015 vive due stagioni in Serie B, con le maglie di Ternana e Vincenza, prima di trasfersi a Castrovillari in Serie D.

Nel 2017 firma, sempre in Serie D, con la Sancataldese con la quale scenderà in campo 19 volte.

A febbraio 2020 giunge a Biancavilla: saranno solo due le apparizioni ufficiali, data la fine anticipata dei campionati a causa del Covid-19.

Un calciatore di grande esperienza, al servizio della causa biancavillese.

Bentornato Fabio!.