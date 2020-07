VERSO L’ISCRIZIONE: feedback positivi dalla Lega, la domanda verrà presentata in tempo

Incontro proficuo in Lega. Giovedì i principali esponenti della Sigi, in un clima di assoluta cordialità e disponibilità, hanno avuto un confronto con i vertici della Lega Pro, determinando una reazione positiva. Si è preso atto delle difficoltà incontrate dalla nuova proprietà nell’ottica di presentare in poco tempo la domanda d’iscrizione al prossimo campionato, riconoscendo la bontà del lavoro svolto finora per sopperire alle lacune amministrative della precedente gestione.

Dopo avere vinto la corsa contro il tempo per il salvataggio della matricola 11700, i legali rappresentanti della Sigi stanno predisponendo tutto l’incartamento necessario affinchè la domanda venga depositata entro il 5 agosto. La svolta è arrivata assumendo la decisione di uscire dalla procedura di concordato preventivo (ci sarà l’ok del Tribunale trovando direttamente un accordo con i creditori, ndr) e attraverso l’immissione di nuovo capitale da parte dei soci, in primis Nicolosi Trasporti, principale azionista di riferimento che dovrebbe vedere Gaetano Nicolosi alla presidenza del Consiglio d’Amministrazione.

A breve si procederà con le nomine ufficiali e le deleghe, con Maurizio Pellegrino che sarà formalmente operativo nelle vesti di Direttore Generale ma si sta già muovendo sul fronte allenatore e per la risoluzione di alcune questioni di natura contrattuale. La mole di lavoro è notevole, dalle intenzioni espresse c’è tutta la voglia di fare le cose per bene. Partendo da un’indispensabile opera di risanamento finanziaria (previsto l’ingresso di nuovi soci, ndr) e dalla cura di ogni aspetto riguardante la struttura tecnica, societaria e sportiva.

