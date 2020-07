CALCIO SICILIANO: salvezza Trapani, non resta che vincere e sperare nel Collegio di Garanzia

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia ha fissato l’udienza relativa al ricorso presentato dal Trapani contro la penalizzazione di 2 punti inflitta a causa del ritardato pagamento degli emolumenti. La discussione si terrà in videoconferenza il 6 agosto e potrebbe incidere in misura notevole sulle sorti della società granata in Serie B. Qualora il Trapani venerdì riuscisse a piegare la resistenza del Crotone, dovrà sperare che il Cosenza non si aggiudichi lo scontro diretto casalingo con la Juve Stabia. In questo caso si renderebbe decisivo il responso del Collegio di Garanzia, consentendo ai trapanesi di disputare i Play Out se verrà concesso almeno lo sconto di un punto in classifica. Altrimenti sarà ritorno in C per la formazione allenata da Castori.

