CALCIO SICILIANO: Trapani, pari beffardo. Sicula Leonzio, gol marca Elefante decisivo

Imbattute le formazioni siciliane, in occasione delle gare recentemente disputate in B e C. Il Trapani pareggia 2-2 sul campo del Cosenza, risultato positivo in uno scontro diretto in chiave salvezza ma che lascia l’amaro in bocca perchè soltanto nel finale i calabresi riescono a pareggiare i conti. Al 20′ un rigore trasformato da Taugourdeau permette ai granata di sbloccare il match e, al minuto 37, Dalmonte fa 0-2. I padroni di casa però non ci stanno e, quasi subito, accorciano le distanze con Baez. Nel corso della ripresa l’espulsione di Pagliarulo complica i piani del Trapani che, allo scadere, subisce il pari firmato da Raul Asencio.

In terza serie il Catania stacca il pass per il Secondo Turno dei Play Off (Fase del Girone) avendo ragione della Virtus Francavilla al “Massimino” per 3-2. La Sicula Leonzio, invece, forte dell’1-0 dell’andata affronta il Bisceglie a Lentini con un vantaggio rassicurante. Gli ospiti, tuttavia, vendono cara la pelle provando a giocarsi fino in fondo le proprie carte ma, al 72′, devono inchinarsi definitivamente ai bianconeri con il gol di Lele Catania che, sugli sviluppi di un corner calciato da Bucolo, trova l’inzuccata vincente. Realizzazione tutta catanese che garantisce la salvezza alla Leonzio e condanna il Bisceglie alla D.

