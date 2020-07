CATANIA 2019-20: “La stagione di…” Jacopo Furlan, statistiche del numero uno rossazzurro

Focalizziamo l’attenzione sui singoli giocatori che hanno composto l’organico del Catania nella stagione appena trascorsa, partendo dalle statistiche del portiere titolare Jacopo Furlan.

L’estremo difensore nativo di San Daniele del Friuli ha disputato la sua prima stagione con la maglia del Catania dopo aver difeso la porta del Catanzaro nell’annata antecedente. Il debutto ufficiale con gli etnei ha avuto luogo allo stadio “Pier Luigi Penzo” di Venezia l’11 agosto 2019 in occasione del secondo turno eliminatorio di Coppa Italia (successo dei padroni di casa per 2-1). Due settimane più tardi il portiere friulano ha esordito in campionato ad Avellino nella gara vinta dai rossazzurri con il “tennistico” punteggio di 3-6.

Furlan ha disputato 29 delle 30 partite di campionato giocate dal Catania (restando in panchina soltanto nella gara casalinga con la Vibonese dell’1 marzo), accumulando 2.700 minuti complessivi in campo (di cui 2.610 in campionato). Il bilancio è di 39 reti subite su 30 incontri ufficiali, mentre le 10 partite in cui ha mantenuto inviolata la propria porta lo rendono il terzo portiere meno battuto del Girone C di Serie C 2019-20. Nella stagione appena andata in archivio ha subito due rigori su tre (errore di De Rosa dal dischetto) e ricevuto tre ammonizioni. Il numero uno rossazzurro non ha giocato alcuna gara della fase play-off e di Coppa Italia di Serie C, competizioni in cui il tecnico Cristiano Lucarelli ha schierato il vice Martinez.

