PINTO, l’agente: “Se il Catania non è chiaro e Lucarelli parte, credo vada via”

Ai microfoni di Prima Tivvù l’agente del terzino sinistro Giuseppe Pinto, Alberto Bergossi, ha parlato del futuro del suo assistito commentando i rumors che lo accostano all’Avellino:

“Che il giocatore piaccia a Di Somma dico assolutamente sì, già due mesi fa mi aveva chiesto informazioni. Ha un altro anno di contratto, è molto stimato dall’ambiente e da Lucarelli. Se entro il 5 agosto il Catania si mette a posto come società penso che Pinto rimanga. Se invece il club non è chiaro, va via anche Lucarelli, eccetera credo vada via. Oltre l’Avellino ci sono altri club interessati, però se ci fosse la possibilità di portarlo in Irpinia sarei contento”.

