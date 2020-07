CATANIA: componenti della Sigi in queste ore a Firenze…

Mentre Joe Tacopina ha raggiunto Catania e Torre del Grifo Village per avere un incontro con Sigi, alcuni componenti della stessa si sono occupati di viaggiare verso Firenze, direzione sede Lega Pro. Il motivo? Illustrare la situazione attuale della nuova proprietà del Calcio Catania e, soprattutto, avere importanti chiarimenti ai fini dell’iscrizione al prossimo campionato di Serie C per quanto concerne i mancati adempimenti dei mesi scorsi. Presenti per la SpA promossa da Fabio Pagliara quest’ultimo in compagnia degli avvocati Giovanni Ferraù e Giuseppe Augello, con l’imprenditore Riccardo Salice.

