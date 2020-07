DA ‘LA SICILIA’: avvistato Di Natale in città

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Ieri è stato avvistato in città l’ex Amministratore Delegato Giuseppe Di Natale. Presenza dell’ingegnere segnalata anche a Torre del Grifo Village. Si trattava, a suo dire, di una visita di cortesia per dare informazioni e consigli a chi li ha chiesti (Gianluca Astorina?). Smentito un collegamento tra Di Natale e lo statunitense Joe Tacopina, così come un collegamento tra lo stesso Di Natale ed il patron Antonino Pulvirenti, più in generale con chi valuta l’idea di rilevare il Calcio Catania.

