MERCATO: interesse crescente per i pezzi pregiati del Catania

Mentre attendiamo novità sul futuro societario del Calcio Catania, che si presenta incerto fino a quando non verranno presentate offerte formali in occasione del procedimento competitivo, più di qualche club ha già avanzato proposte per i calciatori più rappresentativi dell’attuale rosa. Nei mesi scorsi vi parlammo di club di società anche importanti di B interessati a Kevin Biondi come il Benevento (fresco di promozione in A), oppure di Cittadella, Modena e squadre estere pronte a valutare un eventuale ingaggio di Emmanuel Mbende. Tuttora il gigante rossazzurro è richiesto e ci sono altre pretendenti, così come nel caso di Biondi.

Qualcosa si muove anche per Luca Calapai, Tommaso Silvestri, Giovanni Pinto, Francesco Salandria, Davide Di Molfetta (che ha chiestolo svincolo al Collegio Arbitrale), Davis Curiale e Alessio Curcio. Questo non significa che tutti i calciatori appena citati sono in vendita, spetterà alla nuova governance pianificare le strategie di mercato in entrata e uscita. Auspicando che dal bando giungano liete notizie (c’è tempo fino al 22 luglio per la presentazione delle offerte).

