DA ‘LA SICILIA’: “Biondi tenuto d’occhio dallo Spezia, ma attenzioni solo per il match di Terni”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Catania, certezza Biondi. Kevin profeta in patria nei giorni di lotta per la B”. E’ il titolo che si legge all’interno del quotidiano La Sicilia, nell’articolo a firma di Giovanni Finocchiaro. Viene anche sottolineato che “a soli 21 anni il jolly offensivo di Lucarelli si conferma tra i rossazzurri più in forma del momento” e che “lo Spezia di Angelozzi già lo tiene d’occhio per l’anno venturo. Ma il catanesino ha attenzioni solo per il match con la Ternana”.

