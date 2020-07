DA ‘LA SICILIA’: Lucarelli, in caso di addio porterebbe con sè Marino e tre giocatori. Reggina su Pinto e Curcio

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Nuove indiscrezioni di calciomercato in queste ore. In caso di eventuale approdo alla Ternana – ipotesi anticipata martedì sera – mister Cristiano Lucarelli porterebbe volentieri con sè i difensori Tommaso Silvestri ed Emmanuel Mbende, oltre all’attaccante Maks Barisic ed al Responsabile dell’Area Tecnica Mario Marino, mentre il terzino Giovanni Pinto ed il trequartista Alessio Curcio sarebbero entrati nel mirino della Reggina, fresca di promozione in Serie B. Nel caso di Pinto, ricordiamo che la Reggina si era già fatta avanti con uno spiccato interesse a gennaio ma l’affare non andò in porto.

