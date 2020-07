DA TERNI: “Addio Gallo, Lucarelli tra le idee per la sostituzione”

Il pareggio maturato allo stadio “San Nicola” qualifica il Bari e condanna all’eliminazione dai Play Off la Ternana di Fabio Gallo. Proprio quest’ultimo, fallito l’obiettivo promozione e scaduto il contratto, non sarà l’allenatore rossoverde per la prossima stagione. Al suo posto la dirigenza umbra valuta profili di spessore per la categoria. La redazione di ternananews.it, tra le idee che circolano in queste ore ha menzionato il nome dell’attuale tecnico del Catania Cristiano Lucarelli, il quale potrebbe non essere riconfermato sulla panchina rossazzurra in caso di passaggio di proprietà da Finaria alla Sigi.

