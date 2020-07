SERIE C: girone C, le ultime ufficialità. Russotto resta alla Cavese, cambi dirigenziali a Catanzaro e Monopoli

Negli ultimi giorni si sono registrate nuove ufficialità di mercato per quanto concerne le società espressione del girone C di Serie C. La Cavese, che ha riaccolto in panchina mister Giacomo Modica, si è assicurata il rinnovo del diritto alle prestazioni sportive dell’ex attaccante del Catania Andrea Russotto. Biennale per il romano classe 1988, il quale si è detto “felicissimo ed orgoglioso di aver firmato questo rinnovo e di continuare a far parte di questa grande famiglia”, sperando di raggiungere “traguardi importanti e toglierci delle belle soddisfazioni”. Contratto rinnovato anche per Manuel Castorani, promettente centrocampista della Virtus Francavilla che ha sottoscritto un accordo annuale.

In ambito dirigenziale si registrano cambiamenti in quel di Monopoli e Catanzaro. Il club biancoverde ha deciso d’interrompere il rapporto professionale con il Responsabile dell’Area Tecnica Massimo Cerri. Lascia Catanzaro, inoltre, l’ex osservatore rossazzurro Pasquale Logiudice, che ha lavorato in questi anni in qualità di Direttore Sportivo della società calabrese. Chiara la volontà del Presidente Floriano Noto di voltare pagina sul piano organizzativo e tecnico.

