SERIE C: totale ammende Giudice Sportivo. Catania, Reggina e Cavese sul podio

Tenendo conto delle ammende inflitte in occasione delle gare di Coppa Italia maggiore, Coppa Italia Serie C, campionato, Play Off e Play Out, ad oggi il Giudice Sportivo ha multato 46 società di Lega Pro. Il podio della classifica – stilata da TuttoCalcioCatania.com – vede il Catania in testa alla classifica davanti a Reggina e Cavese.

€ 21.500,00 CATANIA € 15.500,00 REGGINA € 14.500,00 CAVESE € 13.000,00 CATANZARO

€ 9.500,00 LECCO € 9.000,00 RIMINI € 6.500,00 BARI € 6.000,00 SAMBENEDETTESE € 5.500,00 VICENZA € 5.000,00 PRO PATRIA € 4.500,00 MODENA € 4.000,00 AREZZO – AVELLINO – POTENZA

€ 3.800,00 CESENA € 3.500,00 VIBONESE € 3.000,00 CASERTANA – COMO – MONZA – PONTEDERA € 2.500,00 FERALPISALO’ – PRO VERCELLI – VIS PESARO

€ 2.000,00 IMOLESE – PERGOLETTESE – PISTOIESE – RAVENNA – SICULA LEONZIO – TRIESTINA € 1.500,00 CARRARESE – FANO – PADOVA – PAGANESE – PIACENZA – TERAMO – VITERBESE € 1.000,00 BISCEGLIE – FERMANA – GIANA ERMINIO – NOVARA – PICERNO € 500,00 REGGIO AUDACE – RIETI – TERNANA – VIRTUS FRANCAVILLA – VIRTUS VERONA

