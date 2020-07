GALLO: “Play Off, grande gara del Catania a Terni. Bari favorito ma sarà dura”

Ancora rammaricato per l’eliminazione dai Play Off, l’ormai ex allenatore della Ternana Fabio Gallo approfondisce la questione relativa agli spareggi promozione menzionando le squadre che lo hanno sorpreso e parlando di chi ritiene favorito per la vittoria finale, intervenendo ai microfoni di tuttoc.com:

“Secondo me la Ternana era una delle squadre più in condizioni. Con noi aveva fatto una grande partita il Catania. Poi la Juventus, nella finale di Coppa Italia contro noi, era più in condizione e obiettivamente non ne ho viste altre perché ho avuto poco tempo anche per preparare le mie. La Ternana si è migliorata di partita in partita. Non ho rammarico se non quello di essere uscito dal quarto di finale immeritatamente. Alla fine chi riuscirà a spuntarla? Per rosa sicuramente il Bari anche se la partita con la Carrarese non sarà semplice. Non sarà semplice nemmeno per la Reggiana visto che il Novara sta affrontando questi playoff da sorpresa assoluta”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***