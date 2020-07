TERNANA – CATANIA: arbitra Marcenaro, i precedenti con le due squadre. Umbri sempre ko, a Pagani l’ultima vittoria etnea

Sarà il signor Matteo Marcenaro, della sezione AIA di Genova, l’arbitro della gara Ternana-Catania, valevole per il Secondo Turno dei Play Off di Serie C ed in programma domenica 5 luglio. Con il direttore di gara, gli assistenti Gianluca D’Elia e Andrea Niedda, entrambi provenienti dalla sezione di Ozieri. Quarto uomo Giampaolo Miele di Nola.

Marcenaro ha diretto tre gare del Catania: il 4-2 esterno con la Paganese (Serie C 2018/19) caratterizzato dalla doppietta di Marotta e Curiale per i rossazzurri, le reti di Parigi e Scarpa per i padroni di casa; Virtus Francavilla 1-0 Catania, sempre nello scorso torneo di Lega Pro, deciso da un eurogol di Sarao nel finale; Catania 0-2 Monopoli (Serie C 2019/20), reti di Fella e Donnarumma. Sono invece due i precedenti della Ternana con il “fischietto” ligure: Feralpisalò 3-2 Ternana (Serie C 2018/19) e Ternana 0-2 Casertana (Serie C 2019/20).

