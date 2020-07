VERSO TERNANA – CATANIA: Gallo ritrova Palumbo, possibile riconferma per Capanni

In occasione del Secondo Turno dei Play Off del Girone, domenica 5 luglio la Ternana se la vedrà con il Catania allo stadio “Libero Liberati” di Terni, a porte chiuse. Gallo ritrova Palumbo, centrocampista al rientro dalla squalifica, ma dovrà valutare le condizioni di Proietti e Suagher, che hanno saltato il match casalingo con l’Avellino a causa di problemi fisici. In casa Catania, invece, vedremo se ci sarà qualche novità mell’undici di partenza. Al momento si va verso la riconferma di chi è sceso in campo martedì sera e, in particolare, nel reparto offensivo Lucarelli dovrebbe dare nuovamente spazio sull’out di destra al giovane di proprietà del Milan Capanni, che non è dispiaciuto affatto contro la Virtus Francavilla.

