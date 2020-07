VINCENTE PLAY OFF: dal Catania al Bari, le quote dei bookmakers aggiornate

Nei giorni scorsi si è tornato in campo per disputare i Play Off con le prime squadre estromesse dalla lotta promozione. I bookmakers offrono le quote aggiornate sulla vincente degli spareggi, quando si avvicina la disputa del Secondo Turno (Fase del Girone). La formazione più accreditata resta il Bari di Vivarini (a quota 3). Alle spalle dei galletti figurano Reggio Audace (4.50) e Carrarese (6.50). Seguono Carpi (7.50), Renate, Monopoli e Sudtirol (13.00). Ternana e Juventus U23 (15) davanti a Robur Siena e Padova (20.00). Più indietro Potenza (25.00), Catania, Triestina e Feralpisalò (35.00).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***