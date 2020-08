CALCIO CATANESE – Rossetti (Acireale): “Qui per fare un grande campionato e segnare tanti gol”

Aveva già rilasciato alcune interviste nelle scorse settimane. Adesso l’ex attaccante del Catania Mattia Rossetti parla per la prima volta in veste ufficiale da calciatore dell’Acireale, speranzoso di vivere una stagione da protagonista in Serie D:

”La Sicilia è ormai la mia seconda casa avendo giocato per Catania, Sicula Leonzio e ACR Messina. Non lo dico solo per i trascorsi vissuti nell’Isola, ma anche per come da sempre sono stato trattato. Ho scelto Acireale perché credo nel progetto e perché credo possa essere la piazza giusta per me, con una società alle spalle che sa quello che vuole e punta davvero in alto. Ho giocato in piazze molto pesanti in cui senti la pressione, questo aiuta ad accrescere la mia voglia di vincere e far salire l’adrenalina. Il mio obiettivo personale è fare un grande campionato e segnare tanti gol, consapevole di giocare per un club ambizioso”.

