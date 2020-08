CATANIA 2019-20: “La stagione di…” Mario Noce, statistiche del difensore etneo

Quella appena trascorsa è stata una stagione da comprimario per Mario Noce, chiamato in causa in assenza dei compagni di reparto titolari. Le presenze complessive sono state 5 (3 in campionato e 2 in Coppa Italia di Serie C) per un minutaggio di 331′ (180′ in Coppa Italia di Serie C e 151′ in campionato). Il ragazzo ha giocato da titolare a Monopoli e Vibo Valentia in campionato e contro Sicula Leonzio e Potenza in Coppa Italia di Serie C.

L’esordio in prima squadra avvenne in occasione di una partita di Coppa Italia giocata a Foggia due anni fa, quando l’allora tecnico Andrea Sottil lo gettò nella mischia schierandolo come quinto elemento della cerniera di centrocampo. Per l’occasione Noce fu chiamato a presidiare la corsia laterale mancina con risultati proficui, contribuendo al netto successo rossazzurro in terra pugliese (1-3).

Difensore forte fisicamente e dotato di buona duttilità, tanto da essere impiegato sia come difensore centrale che terzino destro o sinistro. Dopo aver completato la trafila nel settore giovanile del club etneo, ha maturato le prime significative esperienze lontano da casa tra le fila di Chieri e Gozzano per poi vincere un campionato da protagonista a Cesena lo scorso anno (31 presenze e 1 gol all’attivo).

