DA ‘LA GAZZETTA DELLO SPORT’: Raffaele deciderà chi può restare, gli ex applaudono il Catania

Inizia il raduno del Catania a Torre del Grifo Village in vista della stagione 2020/2021. Tamponi e visite mediche non solo per i calciatori, anche i dirigenti. Il quotidiano nazionale evidenzia il fatto che saranno 23 i giocatori convocati ma dovrebbero anche essere aggregati alcuni giovani del vivaio in attesa di conferme o sistemazioni altrove. La società parlerà con tutti, sarà mister Giuseppe Raffaele a decidere chi può restare. Dopo i primi allenamenti il tecnico avrà le idee chiare per il futuro. Viene anche sottolineato l’entusiasmo degli ex rossazzurri Adrian Ricchiuti, Nicolas Spolli e Mariano Izco che applaudono il nuovo Catania.

