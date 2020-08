DA ‘LA SICILIA’: mercato, si punta sui giovani e diverse situazioni da chiarire. Guerini nuovo D.S.?

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il quotidiano locale fa il punto della situazione nel giorno in cui inizia il raduno a Torre del Grifo Village. Convocati quasi tutti i calciatori dello scorso anno ma alcuni andranno via. Si punta sui giovani. Dopo il rientro dal prestito del classe 2000 Arena che ha firmato il suo primo contratto da professionista, ci sono diverse situazioni da chiarire. Come quella legata a Curcio che ai nostri microfoni – tramite l’agente – ha manifestato la piena disponibilità a proseguire il rapporto professionale. Da valutare anche la posizione di Mazzarani e Curiale. Trova conferma la notizia da noi riportata circa l’interessamento dell’Alessandria per Angiulli. C’è curiosità intorno al promettente Pecorino ma occorrerà reperire un goleador. Lescano, in questo senso, sembra in pole position. Il ruolo di Direttore Sportivo potrebbe essere ricoperto da Guerini che, con la collaborazione di Borbone, si occuperebbe del settore giovanile.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***