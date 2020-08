TORRE DEL GRIFO: primi giorni di scuola, al via la stagione rossazzurra 2020/21

Inizia oggi, lunedì 17 agosto, il raduno del Catania per la stagione 2020/21. Aria nuova, ventata di freschezza con la nuova proprietà al comando di un club fino a poco tempo fa sull’orlo del fallimento e che, adesso, si ritrova invece salvo ed iscritto al campionato grazie alla tenacia di Sigi, la SpA promossa da Fabio Pagliara e Maurizio Pellegrino che per primi hanno lottato e creduto in questo coraggioso e stimolante progetto.

Giornata di tamponi e test medici per Alessio Curcio e compagni, nel pieno rispetto del protocollo sanitario vigente per l’emergenza Covid-19. I rossazzurri convocati si rivedono a Torre del Grifo Village, a distanza di poco più di un mese dal pareggio beffardo di Terni che determinò l’immeritata eliminazione dai Play Off. Non manca la curiosità di riscontrare come i giocatori recepiranno i nuovi ordini impartiti da mister Giuseppe Raffaele, tentando di ritagliarsi un ruolo da protagonisti nella prossima Serie C.

La squadra farà un primo tampone, prima di lavorare individualmente. Dopo 4 giorni il secondo. Poi, se tutto andrà per il verso giusto, inizieranno gli allenamenti collettivi. Lo svolgimento del lavoro, come da protocollo, sarà a porte chiuse. Catania dunque pronto a ripartire sotto la nuova guida tecnica. Raffaele e la società avranno modo di parlare direttamente coi giocatori per tastare l’umore del gruppo e valutare da vicino su chi puntare, in vista di un campionato che si preannuncia quanto mai difficile ed impegnativo.

