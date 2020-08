CATANIA: ecco la lista ufficiale dei convocati per il ritiro. Al momento non figura Biagianti, si rivede Mujkic

Con il raduno in vista dell’inizio del ritiro pre-campionato e con le visite mediche è iniziata oggi, lunedì 17 agosto, a Torre del Grifo la preparazione del Catania alle sfide in programma nella stagione agonistica 2020/21. Mister Raffaele e venticinque calciatori rossazzurri si sono sottoposti in mattinata alla prima serie di tamponi, secondo le prescrizioni del vigente protocollo sanitario che regola l’attività sportiva degli atleti professionisti durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19. L’esito degli accertamenti diagnostici consentirà di predisporre i primi allenamenti individuali. Giovedì 20 agosto, in calendario la seconda sessione di tamponi ed i test sierologici, necessari in funzione degli allenamenti collettivi.

Tra i convocati non figurano Emanuele Pecorino e Gian Marco Distefano, formalmente ancora sotto contratto con il Milan per un altro paio di giorni. Assente anche Marco Biagianti, comunque in dialogo con la società rossazzurra per trattare un’eventuale riconferma. Si rivede il giovane Adis Mujkic, reduce dall’esperienza in prestito al Dekani.

Portieri

Della Valle Salvatore (2003), Furlan Jacopo (1993), Martínez Martínez Miguel Ángel (1995)

Difensori

Calapai Luca (1993), Mbende Moïse Emmanuel (1996), Noce Mario (1999), Panebianco Antonio (2001), Pino Salvatore Simone (2002), Pinto Giovanni (1991), Saporetti Lorenzo (1996), Silvestri Tommaso (1991)

Centrocampisti

Angiulli Federico (1992), Biondi Kevin (1999), Dall’Oglio Jacopo (1992), Mazzarani Andrea (1989), Mujkic Adis (2000), Salandria Francesco (1995), Vicente Bruno Leonardo (1989), Welbeck-Maseko Nana Addo (1994)

Attaccanti

Arena Alessandro (2000), Bariši? Maks (1995), Curcio Alessio (1990), Curiale Davis (1987), Manneh Kalifa (1998), Rossitto Luigi (2001)

