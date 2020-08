DA ‘LA GAZZETTA DELLO SPORT’: Raffaele già in Sicilia, ma continua ad aspettare il Potenza

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Nessun dubbio, ormai, che Giuseppe Raffaele intenda accettare il trasferimento a Catania. Da parte sua la volontà c’è tutta. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico sarebbe già in Sicilia. Ha spedito da qualche giorno tutto l’incartamento richiesto per ottenere la risoluzione, non ricevendo però al momento alcuna risposta da Potenza. “Tra 48 ore – si legge – scadrà l’ultimatum”. Se la situazione non dovesse sbloccarsi, le principali alternative per la panchina del Catania sarebbero Alessandro Dal Canto e Oscar Brevi.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***