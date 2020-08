DA ‘LA SICILIA’ – Bucolo (Acireale): “Ecco chi mi aveva cercato. Catania, ti auguro il meglio”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il centrocampista dell’Acireale Rosario Bucolo felice della sua nuova avventura e convinto di essere approdato in una piazza importante, che può davvero rilanciarsi quest’anno. Prima di sposare il progetto acese, Bucolo aveva ricevuto altre richieste. Il giocatore ne ha parlato al quotidiano locale, soffermandosi brevemente anche sul Catania:

“Mi aveva cercato l’FC Messina, mentre in C erano diverse le opzioni tra le quali la Sambenedettese ma la grande fiducia che ho per Chiavaro mi ha convinto. Catania? Anno difficile per me, andando via dalla mia città dopo tanti sacrifici e battaglie. Auguro il meglio per il Catania, spero che la nuova dirigenza faccia le cose per bene. Hanno una grossa responsabilità. Se è volato un pugno tra me e Lo Monaco lo scorso anno? Siamo dei professionisti, c’è stato solo uno scambio di vedute”.

