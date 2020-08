DA ‘LA SICILIA’ – Guerini: “Con Pellegrino rapporto molto sincero. Vorrei un gruppo che faccia divertire i tifosi”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Una città che ormai sente anche sua. La moglie è catanese, il legame con Catania è molto forte. Dopo i trascorsi da allenatore, Vincenzo Guerini torna operativo in rossazzurro in qualità di responsabile dell’area tecnica dopo quasi 18 anni. Ha rilasciato un’intervista al quotidiano locale, onorato di far parte di questo progetto:

“Pellegrino l’ho avuto come calciatore a Catanzaro. Lui ora dice che lo tenevo tanto in panca (sorride, ndr). Comunque è nato un rapporto molto sincero anche fuori dal calcio, amicizia vera. Cosa fare? L’idea è costruire una scuola giovanile che abbia un’identità ben precisa. Raffaele? Allenatore molto valido, valuterà i ragazzi sul campo e poi decideremo in base alle sue indicazioni. Fa giocare bene le sue squadre. Vorrei vedere un gruppo che possa divertire la gente, onorando la maglia”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***