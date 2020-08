LIOTRIZZATI: “Benvenuto Raffaele, portate di nuovo in alto il Catania!”

I Liotrizzati, noto gruppo di tifosi che seguono il Catania dalla Curva Sud del “Massimino”, accoglie così l’approdo di mister Giuseppe Raffaele alle pendici dell’Etna sui social:

“Benvenuto mister Raffaele. Dalle sue prime parole traspare tanta voglia e l’onore di poter allenare il Catania. Allenare il Catania è molto di più di quello che si pensa, porta con se responsabilità più grosse di ogni altra parte, si fa carico di tornare a dare lustro a 74 anni di storia, a farla risorgere dopo essere stata bistrattata negli ultimi anni. Non vogliamo nomi altisonanti, non vogliamo manichini da vetrina, vogliamo gente che lotta, che suda la maglia, che sputa sangue fino al termine del match. Vogliamo vedere gente che si impegna e se qualche partita Jon si vince, vorremmo avere la certezza che si è dato tutto. Ma questo già lo sa, e se non lo sapeva glielo avrà detto la nuova dirigenza. Anche per loro vale la stessa cosa. Fate un organico funzionale e portate di nuovo in alto!”.

