DA TERNI: “Lucarelli e quel rapporto già sbocciato con la città”

Primi giorni di lavoro per l’ex allenatore del Catania Cristiano Lucarelli alla Ternana. Il portale calciofere.it titola “Lucarelli e quel rapporto già sbocciato con la città”, sottolineando che “l’esperienza di Cristiano Lucarelli in rossoverde sembra già essere nata sotto una buona stella”. “Ovvio – si legge – che prima di tutto dovranno arrivare i risultati e il giusto atteggiamento sul campo per far innamorare il presidente Bandecchi e i tifosi ternani al tecnico livornese, ma le basi ci sono tutte”.

“Ho tante amicizie qui, in un certo senso è come se avessi già allenato a Terni, da questo punto di vista parto avvantaggiato – dice Lucarelli – Ogni giorno ricevo chiamate da queste persone, spero di riuscire a dare ai ternani le stesse soddisfazioni che ho dato ai miei concittadini”.

Tra le amicizie a cui il tecnico livornese fa riferimento, spicca quella con l’ex attaccante rossazzurro Riccardo Zampagna, il quale di recente ha speso parole importanti nei suoi confronti.

