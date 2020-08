MERCATO – Scognamillo strizza l’occhio all’Avellino: “Mi farebbe piacere venire”

Giungono conferme da Avellino sulla trattativa per l’ingaggio di Stefano Scognamillo, difensore che piace anche al Catania. Il diretto interessato, il cui cartellino appartiene al Trapani, si è così espresso ai microfoni di SportChannel:

“So della trattativa con l’Avellino, ma se ne sta occupando il mio procuratore. Ho ancora un anno di contratto con il Trapani, ma mi farebbe piacere venire ad Avellino. Me ne hanno parlato bene, so che c’è una proprietà valida, che vuole vincere. Conosco Braglia, ma non l’ho mai avuto come allenatore”.

