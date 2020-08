SERIE C – Sarno (Triestina): l’ex Catania determinante contro la Lazio

Solo un pareggio per la Lazio nell’amichevole (prima uscita) disputata ad Auronzo di Cadore al cospetto della Triestina dei tanti ex rossazzurri. Tra questi, menzione particolare merita Vincenzo Sarno. Il fantasista napoletano, infatti, ha servito un assist delizioso per l’incornata di Guido Gomez (doppietta) che è valsa il momentaneo sorpasso alabardato. Prestazione, in generale, molto positiva quella offerta da Sarno. La gara si è conclusa con il risultato di 2-2. Le reti biancocelesti portano la firma di Francesco Acerbi e Marco Parolo.

VIDEO: Lazio-Triestina, gli highlights dell’incontro

