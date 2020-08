MERCATO: Serie C girone C, le operazioni ufficiali dell’ultima settimana

Nella settimana che va da lunedì 10 agosto a domenica 16 si sono concluse ufficialmente diverse operazioni di calciomercato in Lega Pro. Per quanto riguarda il girone C, molto attivo il Picerno. I lucani hanno messo sotto contratto l’esterno sinistro della Fermana Walter Guerra: due anni di contratto. Prelevata, inoltre, la punta del Rende Francesco Vivacqua che ha firmato un annuale con opzione per il secondo anno. Idem il centrocampista Massimo D’Angelo, nelle ultime quattro stagioni in forza alla Fermana. Biennale, inoltre, per l’esperto Francesco Dettori che lascia il Potenza dopo essere stato accostato anche al Catania. Messo a segno il colpo Mohamed Laaribi, che negli ultimi anni ha totalizzato 72 presenze tra Rende e Casertana. Per quanto riguarda lo staff tecnico, Antonio Clementelli nuovo preparatore dei portieri. L’allenatore in seconda sarà mister Antonio Palo, il preparatore atletico il prof. Pasquale Sepe.

Restando in Basilicata, il centrocampista Mario Coppola rinnova con il Potenza, club che effettua la risoluzione contrattuale con mister Giuseppe Raffaele, a sua volta accordatosi con il Catania per un anno con opzione sul secondo. La società etnea, inoltre, fa firmare ad Alessandro Arena il suo primo contratto professionistico (scadenza giugno 2023). A proposito di Sicilia, il Palermo ufficializza gli ingaggi biennali degli attaccanti Andrea Saraniti e Nicola Valente, il primo prelevato dal Lecce ed il secondo svincolato dalla Carrarese.

Spostandoci in Campania, la neo promossa Turris preleva a titolo definitivo dal Picerno il calciatore Filippo Lorenzini ed acquisisce il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Mattia Persano (contratto annuale con opzione). La Paganese ha ufficializzato l’ingaggio, fino al giugno del 2021, del difensore Ciro Oreste Sirignano. Classe ’85, il centrale di Pomigliano d’Arco aveva già vestito la maglia azzurrostellata nella seconda metà della stagione 2015/16. Il difensore Ciro De Franco, che in carriera vanta 265 presenze tra i professionisti, importante innesto per la Cavese (biennale).

Novità anche per quanto concerne Viterbese, Teramo, Catanzaro e Virtus Francavilla. I pugliesi perdono il portieri Giacomo Poluzzi destinazione Sudtirol, la Viterbese cede in prestito il giovane estremo difensore Carlo Torelli che, nel campionato 2020/2021, difenderà la porta del Monterosi, realtà calcistica con la quale è stata avviata una sinergia. Il Teramo, invece, ha trovato l’intesa per la risoluzione del rapporto di lavoro in essere con l’allenatore Bruno Tedino, il suo vice Carlo Marchetto – entrambi sollevati dai rispettivi incarichi lo scorso 16 febbraio – ed il match analyst Alcide Di Salvatore. Il Catanzaro, infine, trasferisce a titolo temporaneo l’attaccante senegalese Doudou Mangni al Lecco.

