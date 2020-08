PAGNI: “Raffaele ama allenare in Sicilia. E’ bravo ma bisogna dargli le frecce giuste”

Il Direttore Sportivo Danilo Pagni, che qualche anno fa fece parte dello scouting del Milan, focalizza l’attenzione sul neo allenatore del Catania Giuseppe Raffaele e la lotta promozione nel girone C di Serie C, ai microfoni di tuttoc.com:

“Raffaele è stato un mio calciatore nel Vittoria che vinse la Serie D tanti anni fa. È stato sempre un ragazzo molto intelligente e perspicace. Ha fatto benissimo negli ultimi anni, arrivando ai quarti di finale playoff con una squadra non giovanissima ma che comunque è riuscita a mantenere un ritmo molto alto. Lui da buon siciliano, vedi anche Boscaglia, ama allenare nella sua terra. Mi sembra quasi un atto dovuto accettare una proposta biennale da parte del Catania. Da qui ad allenare una squadra ‘da Catania’, ne passa. Per quanto lui sia un allenatore bravo, bisogna dargli le frecce giuste”.

“Girone C incredibile? Al di là del blasone, in campo vanno i valori tecnici, fisici e morali. Fondamentali sono l’assemblaggio delle squadre e lo spirito di appartenenza. Ti puoi chiamare Catania, Catanzaro, Ternana… per ottenere gli obiettivi ci vuole la chimica giusta. Con i nomi e il blasone soltanto non è detto si vinca. Ci vogliono giocatori funzionali, complementari e che sentano l’appartenenza”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***