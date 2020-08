RAFFAELE – CATANIA: Caiata, a te la prossima mossa

Giuseppe Raffaele ed il Catania. Un matrimonio che si sarebbe potuto concretizzare già la scorsa settimana nel weekend e, invece, è stato rinviato. Sono ore di attesa per il trasferimento del tecnico siciliano sulla panchina rossazzurra. Ogni momento potrebbe essere quello buono per sbloccare la situazione e definire finalmente l’ingaggio di Raffaele. La palla passa al Presidente del Potenza Salvatore Caiata. E’ lui che deve dare il via libera affinchè l’allenatore di Piraino lasci il club lucano.

Raffaele ha un contratto che lo lega ancora al Potenza fino a giugno 2021 ed ha comunicato da tempo la volontà di non proseguire il rapporto professionale con la società rossoblu. Restano da perfezionare alcuni dettagli e si attende che Caiata faccia il passo successivo. Una volta ratificata la risoluzione, Raffaele raggiungerà Torre del Grifo Village per iniziare la sua nuova avventura alle pendici dell’Etna attraverso un accordo di base biennale. Il Potenza, invece, dovrebbe rimpiazzarlo con l’attuale opinionista Rai Mario Somma, che non allena dal 2016.

