SERIE C: niente iscrizione, lacrime amare per i tifosi di Siena e Leonzio

La situazione era fortemente a rischio ed il quadro si presentava parecchio aggravato. Niente da fare per Sicula Leonzio e Robur Siena che non s’iscriveranno al prossimo campionato di Serie C. Per i bianconeri siciliani il silenzio delle scorse settimane non lasciava presagire nulla di buono. Il Presidente Giuseppe Leonardi non ha ceduto il club, nè formalizzato l’iscrizione continuando a trincerarsi in un mutismo assoluto. Dopo tre salvezze consecutive termina, quindi, l’avventura lentinese nel calcio professionistico.

A Siena, invece, la situazione sembrava in un primo momento sotto controllo con alcune trattative ben avviate ma, poi, sono subentrate delle criticità. L’interesse manifestato da un gruppo d’imprenditori armeni aveva riaccesso la fiammella della speranza, ma anche in questo caso non ci sono stati sviluppi. L’attuale proprietà del club toscano non è riuscita a far fronte agli adempimenti necessari, costringendo il Siena a ripartire dai dilettanti dopo sei anni consecutivi di professionismo.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***