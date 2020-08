SERIE C – Sandomenico (Turris): “Catania? Bari? Grandi piazze ma in C non vincono i nomi”

Neo acquisto della Turris, l’attaccante Salvatore Sandomenico ribadisce un concetto ormai fin troppo evidente in conferenza stampa: la politica dei nomi non è sufficiente per vincere in Lega Pro:

“Sicuramente la Serie C è una B2 con Bari, Catania e anche Palermo. Sono piazze che hanno fatto categorie importanti. Io la C la faccio da molti anni, se non si corre e non si lotta si fa fatica – spiega Sandomenico – La Reggiana era inferiore al Bari, ma ora è in B. Vince chi corre di più e non chi ha i nomi sulla carta”.

